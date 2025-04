Festa a Cagliarinews24: «Il percorso della Nazionale di Spalletti non è per niente positivo fino ad ora, ecco perchè»

Festa, l’ex calciatore del Cagliari si esprime ai microfoni di Cagliarinews24 parlando dell’Italia di Spalletti: le sue parole

Ai microfoni di Cagliarinews24 ha parlato in esclusiva Festa, il quale ha espresso il suo parere relativo al percorso svolto fin ora dall’Italia di Spalletti, alla luce anche del deludente europeo degli azzurri

Nel post Europeo l’Italia del C.T. Luciano Spalletti ha alternato prestazioni autorevoli e prove decisamente meno brillanti. Qual è la sua valutazione del ciclo iniziato dal tecnico degli Azzurri ormai più di un anno e mezzo fa?

«Secondo me non è un percorso positivo perché la Nazionale sta facendo fatica, anche agli Europei abbiamo visto com’è andata. Io non capisco se i giocatori non ci siano o se ci sia qualche problema alla base, questo non solo a livello di Nazionale. Non ci sono più i Baggio, Totti e Del Piero, non capisco se non ne nascono più o se nei settori giovanili non vengono più scelti quelli piccolini e tecnici.

Stiamo tornando indietro da questo punto di vista, io per esperienze dirette vedo che scelgono quelli che sono già strutturati. e fisicati a 15 anni e così non si crea niente. Gente piccola fisicamente come Zola e Baggio non sarebbero mai diventati quei giocatori se alcuni allenatori non li avessero aspettati. Secondo me stiamo sbagliando le scelte nei settori giovanili, altrimenti non mi spiego perché in Italia non si producono più giocatori di questo tipo. Non ci credo al fatto che non nascano più quei giocatori piccoli e svelti che ti saltano l’uomo. Ormai quando si vede un giocatore che salta l’uomo ci si sorprende, queste sono cose del calcio che non mi stanno proprio piacendo»

