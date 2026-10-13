Ferrara lancia la candidatura Champions della Lazio: «Attenzione, lotteranno per le prime 4 posizioni!»

Ciro Ferrara, ex giocatore di Napoli e Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni sulle prospettive a lungo termine della Lazio di Gennaro Gattuso

La Lazio di Gennaro Gattuso continua a raccogliere consensi dopo un avvio di stagione convincente. Tra gli estimatori dei biancocelesti c’è anche Ciro Ferrara, ex difensore della Juventus e del Napoli, che ha indicato la formazione capitolina come una seria candidata alla qualificazione alla prossima Champions League. Un attestato di stima importante, che conferma quanto il lavoro del tecnico stia attirando l’attenzione degli addetti ai lavori.

L’ex Juventus sorprende tutti: biancocelesti candidati alla Champions League

La Lazio può davvero inserirsi nella corsa per le prime quattro posizioni della Serie A? Secondo Ciro Ferrara, la risposta è positiva. L’ex calciatore bianconero, intervenuto durante 4-3-2-1, programma trasmesso da DAZN, ha espresso grande fiducia nelle possibilità della formazione allenata da Gennaro Gattuso.

Un giudizio significativo, soprattutto considerando la concorrenza delle altre grandi squadre del campionato italiano. L’ottimo inizio dei biancocelesti non è passato inosservato e sta alimentando aspettative sempre più importanti intorno alla squadra capitolina.

«La Lazio è assolutamente da prendere in considerazione per i primi quattro posti, attenzione».

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Gattuso convince anche gli opinionisti: cresce l’entusiasmo intorno ai biancocelesti

L’inizio della stagione 2026/2027 ha restituito una Lazio capace di ottenere risultati importanti e di mostrare segnali incoraggianti sul piano del gioco. Il lavoro di Gennaro Gattuso sta contribuendo a costruire una squadra competitiva, determinata a ritagliarsi uno spazio significativo nelle zone alte della classifica.

Le cinque vittorie conquistate nelle prime sei giornate di campionato hanno rafforzato l’entusiasmo dell’ambiente biancoceleste, offrendo anche agli osservatori esterni elementi concreti per valutare le potenzialità della formazione capitolina.