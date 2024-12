Conferenza stampa Farioli: «Arrivato con scetticismo, gli ultimi xG erano troppo alti e dobbiamo migliorare su questo»

Le parole in conferenza stampa del tecnico dell’Ajax alla viglia della sfida contro la Lazio: ecco le sue parole su come arrivano i lanceri

GIOCARE CONTRO UN’ITALIANA – «Posso riconoscere qualche amico, è bello vederli. La vita in Italia è bella, questi giorni sono stato molto impegnato con la mia famiglia, ho scelto di non andarmene. Mio figlio? No, ancora non è nato».

TANTI CAMBIAMENTI DA QUANDO É ARRIVATO – «Anche all’inizio c’è stato scetticismo, fa parte della nostra avventura ad Amsterdam. Siamo tutti felici quando vinciamo ma anche scettici quando non vinciamo. Non vogliamo parlare dei momenti negativi, ma proviamo a introdurre anche l’abilità di vivere questi momenti, come abbiamo fatto in queste ultime settimane. Ma è la prima volta in stagione in cui abbiamo due gare di fila senza vittoria. Bisogna guardare in prospettiva, siamo felicissimi di quanto ottenuto finora e sappiamo cosa ci serve».

PROBLEMI IN DIFESA NELLE ULTIME PARTITE – «Negli ultimi due match gli expected goals erano sopra uno. Questo non è eccezionale, ma la cosa speciale è che abbiamo concesso pochi gol nelle ultime gare e ha creato alte aspettative. Sicuramente vogliamo migliorare, oltre a creare più opportunità. Ma non si possono sempre fare progressi, è normale che qualche volta le cose vadano meno bene del passato. Ciò che per me è importante sono le tendenze, è l’essere in una buona direzione ed è la cosa più importante».

COME STA LA SQUADRA – «Stiamo tutti bene, qualcuno degli infortunati sarà pronto per giocare e altri meno».

STANCHEZZA MENTALE E RIPOSO – «Giochiamo spesso, non possiamo dare giorni di riposo. Ora dobbiamo andare avanti e guardarci dentro trovando energie e motivazioni. Ci sono strategie, voglio che i miei calciatori si sentano bene, ora i numeri non mentono. Forse non siamo mentalmente acuti, ma è un dato di fatto: abbiamo giocato più partite di alcuni avversari in campionato, dobbiamo trovare uno spirito forte».

ORGOGLIOSO DEI SUOI GIOCATORI – «Sono sempre stato molto diretto, ho detto così perché abbiamo affrontato tante difficoltà e quando lo facciamo possiamo abbassare la testa o superare i limiti e in quest’ultimo modo abbiamo giocato con l’AZ e dovremo fare domani».