Fabiani sicuro su Provstgaard: «Lo seguivamo da tempo, ha doti innate. Sono certo che alla Lazio avrà questo futuro»

Le parole di Fabiani alla conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti della Lazio

PAROLE- «Per semplificare lo chiamo Oliver. E’ un ragazzo che seguivamo da tempo, abbiamo fatto un’operazione come quella di Mandas, anticipandone i tempi di inserimento all’interno del club e dello spogliatoio, per far si che al di là del suo utilizzo o meno prenda contatto con il mondo Lazio. E’ un giocatore importante, ha doti innate, una stazza fisica imponente, un grosso colpitore di testa, non inganni la sua statura ma è anche rapido sui primi passi. E’ un calciatore importante che non potrà che fare un ottimo percorso. Lo abbiamo preso a titolo definitivo non a caso».

