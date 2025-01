Fabiani: «Castrovilli? Non è una scommessa persa ma è chiaro che se volesse andare via noi valuteremo le eventuali offerte»

Fabiani, il dirigente biancoceleste ha parlato ai microfoni di LSC dei temi legati alla Lazio e in particolare alla situazione Castrovilli

Ai microfoni di LSC è intervenuto il ds della Lazio Fabiani, il quale si è espresso su diverse tematiche legate ai biancocelesti, e in particolare al futuro di Castrovilli. Ecco cos ha detto a riguardo

CASTROVILLI – Castrovilli non è una scommessa persa. L’intervento al crociato non gli ha destato preoccupazione. È un ragazzo che chiede più spazio, fin qui ne ha trovato poco. È un professionista, se vuole trovare più spazio e cambiare squadra prenderemo in considerazione una sua eventuale partenza