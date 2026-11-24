Ventisei anni separano la Lazio di Sven-Göran Eriksson da quella di Gennaro Gattuso, due squadre nate in contesti societari ed economici profondamente diversi, eppure accomunate da alcune caratteristiche tecniche interessanti. Nemmeno la formazione che conquistò lo scudetto nel 2000 era riuscita a raccogliere 32 punti nelle prime dodici giornate di campionato. Un rendimento che, nell’era dei tre punti a vittoria, è stato superato soltanto dalla Juventus di Capello e da quella di Allegri.

Come evidenziato dai colleghi de Il Messaggero di Roma nell’edizione odierna, osservando alcuni dei protagonisti dell’attuale Lazio vengono spontanei diversi accostamenti con i calciatori che fecero grande il club biancoceleste a cavallo tra i due millenni. Un confronto da affrontare con le dovute proporzioni, senza necessariamente mettere sullo stesso piano il valore assoluto dei singoli, ma andando a ricercare quelle caratteristiche che li rendono simili per interpretazione del ruolo e importanza all’interno della squadra.

Lazio, Belahyane come Almeyda: due specialisti del recupero del pallone

Probabilmente il parallelismo più interessante è quello tra Reda Belahyane e Matias Almeyda. Chi ha avuto la fortuna di vedere giocare l’argentino con la maglia biancoceleste ricorderà la sua straordinaria abilità nel recuperare il possesso anche quando il pallone sembrava ormai sotto il completo controllo dell’avversario.

Almeyda aveva una capacità particolare di intervenire con il piede destro, anticipando il movimento del rivale e sottraendogli il pallone. Non a caso era stato soprannominato Capitan Uncino.

Belahyane riesce a ottenere risultati simili attraverso una tecnica differente. Il marocchino sfrutta la rapidità nei primi metri, il tempismo nell’intervento e la capacità di utilizzare il corpo per interrompere la progressione avversaria senza ricorrere necessariamente al fallo.

Entrambi, soprattutto, hanno la capacità di rendere immediatamente giocabile il pallone appena recuperato. Un dettaglio fondamentale per una squadra come quella di Gattuso, che può approfittare degli spazi lasciati dagli avversari proprio nel momento in cui perdono il possesso.

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Lazio, Mandas e Marchegiani: la sicurezza tra i pali prima di tutto

Anche tra Christos Mandas e Luca Marchegiani si possono individuare alcuni punti di contatto. Il greco e l’ex portiere della Lazio dello scudetto appartengono a due generazioni calcistiche molto distanti, soprattutto considerando quanto sia cambiato il ruolo del numero uno negli ultimi vent’anni.

Eppure entrambi trovano nelle qualità più tradizionali del portiere il loro principale punto di forza.

La reattività tra i pali, la personalità nelle uscite alte e la capacità di trasmettere sicurezza ai difensori sono caratteristiche che accomunano i due estremi difensori. Meno naturale, invece, la gestione del pallone con i piedi, fondamentale sul quale oggi i portieri sono chiamati a lavorare molto più che in passato.

Gattuso ha trovato in Mandas un riferimento affidabile, proprio come Eriksson poteva contare sull’esperienza e sulle qualità di Marchegiani. Avere alle spalle un portiere capace di rimediare a un errore della retroguardia permette anche ai giocatori di movimento di assumersi qualche rischio in più.

Lazio, Frattesi ricorda Nedved: quando il centrocampista diventa un attaccante aggiunto

Tra tutti i confronti, quello tra Davide Frattesi e Pavel Nedved è forse il più affascinante dal punto di vista offensivo.

Il ceco disponeva di un repertorio tecnico più ampio, di un tiro dalla distanza formidabile e di una capacità di incidere sulla fascia che non appartiene al centrocampista italiano. C’è però un aspetto del loro gioco che li avvicina parecchio: la naturale predisposizione a presentarsi in zona gol pur partendo da una posizione arretrata.

Nedved era spesso un attaccante aggiunto nelle formazioni di Zoff ed Eriksson. Frattesi lo è oggi nella Lazio di Gattuso.

Il centrocampista azzurro sa riconoscere il momento in cui abbandonare la propria posizione, attaccando gli spazi che si aprono alle spalle dei difensori. Non ha necessariamente bisogno di partecipare a tutta la costruzione dell’azione per diventarne il protagonista.

Per gli avversari, inoltre, seguire un centrocampista che arriva da dietro è spesso più complicato che marcare un centravanti già posizionato in area di rigore. Una soluzione offensiva che Gattuso sta sfruttando con grande efficacia.

Lazio, Taylor tra Stankovic e Simeone: il valore di un centrocampista completo

Più difficile trovare un unico riferimento storico per Kenneth Taylor. L’olandese possiede alcune caratteristiche che possono ricordare Dejan Stankovic, ma anche altre riconducibili a Diego Pablo Simeone.

Rispetto al serbo ha meno potenza nelle conclusioni dalla distanza, mentre alcuni movimenti senza pallone e la capacità di accompagnare l’azione offensiva presentano punti in comune.

Con Simeone, invece, il parallelismo riguarda soprattutto la capacità di incidere sul risultato senza essere necessariamente il giocatore più appariscente della squadra.

Taylor può attraversare intere fasi della partita senza attirare particolarmente l’attenzione, salvo poi ritrovarsi nella posizione giusta per servire un assist o cercare la conclusione.

In un centrocampo che dispone già degli inserimenti di Frattesi e dell’aggressività di Belahyane, avere un giocatore con queste caratteristiche permette a Gattuso di distribuire meglio i compiti tra i propri interpreti.

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Lazio, Isaksen come Conceiçao e Zaccagni sulle orme di Mancini

Spostandosi sulle corsie offensive emergono altri due accostamenti interessanti.

Gustav Isaksen e Sergio Conceiçao condividono la capacità di creare occasioni partendo dalle zone laterali del campo. Naturalmente, il calcio dell’epoca prevedeva un utilizzo degli esterni differente rispetto a quello attuale.

Il portoghese interpretava il ruolo dell’ala in maniera più tradizionale, mentre il danese, mancino schierato prevalentemente sulla destra, può rientrare verso il centro e cercare direttamente la porta.

Ciò che li accomuna è la capacità di mettere in difficoltà il diretto avversario, costringendo spesso la difesa a modificare il proprio assetto per contenerne le iniziative.

Ancora diverso il confronto tra Mattia Zaccagni e Roberto Mancini. Il capitano biancoceleste è un esterno offensivo, mentre Mancini aveva caratteristiche maggiormente riconducibili alla seconda punta e al fantasista.

Il punto di contatto va ricercato nella capacità di inventare qualcosa quando la manovra collettiva non riesce a trovare uno sbocco. Una giocata improvvisa, un passaggio difficile da prevedere o un’intuizione che permette di superare una difesa ben organizzata.

Lazio, da Eriksson a Gattuso: due modi diversi di costruire un grande gruppo

Al di là delle similitudini tecniche, il confronto più interessante rimane forse quello tra i due allenatori.

Eriksson disponeva di un organico ricchissimo di campioni, personalità forti e calciatori abituati a ricoprire ruoli di primo piano. Il suo grande merito fu quello di riuscire a far convivere uomini molto diversi tra loro, gestendo anche la presenza di gruppi distinti all’interno dello spogliatoio, come quello degli ex sampdoriani e quello degli argentini.

Gattuso è partito da condizioni quasi opposte. Senza poter intervenire sul mercato estivo, ha dovuto rivalutare le risorse già presenti a Formello, responsabilizzare i singoli e costruire una squadra nella quale nessuno potesse sentirsi estraneo al progetto.

Se Eriksson dovette trovare un equilibrio tra tanti campioni, Gattuso ha dovuto convincere i propri giocatori di poter competere con squadre sulla carta più attrezzate.

Due percorsi differenti, ma accomunati dalla capacità di ottenere dai rispettivi organici qualcosa che andasse oltre la semplice somma delle qualità individuali.

Lazio, il confronto con il 2000 alimenta i sogni: Gattuso aspetta quota 40

Sarebbe ingeneroso cercare a tutti i costi degli eredi di Alessandro Nesta e Sinisa Mihajlovic, così come sarebbe prematuro attribuire ai protagonisti della Lazio attuale lo stesso valore storico di chi conquistò lo scudetto nel 2000.

Resta però un dato difficilmente ignorabile: dopo dodici giornate, la squadra di Gattuso ha fatto meglio persino di quella straordinaria formazione.

Mancano appena otto punti a quota 40, il traguardo che l’allenatore continua a indicare pubblicamente come primo obiettivo stagionale. Soltanto allora, come spiegato dallo stesso tecnico dopo la vittoria contro il Lecce, si potrà cominciare a parlare d’altro con maggiore tranquillità.

La Lazio del 2000 aveva l’obbligo di competere per lo scudetto, considerando gli investimenti della società e il livello dei calciatori a disposizione. Quella di Gattuso, invece, si è conquistata sul campo il diritto di essere accostata alle grandi squadre del passato. Ed è forse proprio questa la differenza che rende ancora più affascinante il cammino dei biancocelesti.