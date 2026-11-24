Lazio, i biancocelesti davanti a tutti e la Roma immediatamente alle spalle: la classifica della Serie A riporta alla memoria le stagioni dei due scudetti consecutivi della Capitale. Oggi, però, Gattuso sta compiendo un’impresa partendo da presupposti completamente diversi

Per un’intera generazione di tifosi della Lazio, vedere la propria squadra davanti alla Roma e alle grandi società del Nord non era poi così insolito. Tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del nuovo millennio, il calcio italiano aveva trovato nella Capitale un nuovo centro di gravità. Chi è cresciuto dopo quelle stagioni, invece, ne ha sentito parlare soprattutto attraverso i racconti dei genitori, le immagini dello scudetto e i filmati delle grandi notti europee.

Oggi la classifica offre a quei ragazzi la possibilità di vivere qualcosa che finora avevano soltanto immaginato. La Lazio di Gennaro Gattuso è prima, la Roma di Gian Piero Gasperini seconda. Un’immagine che, come sottolineato da Il Messaggero di Roma, inevitabilmente riporta il pensiero ai campionati del 1999/2000 e del 2000/2001, quando per due stagioni consecutive il tricolore finì nella Capitale.

Lazio, il ritorno della Capitale ai vertici della Serie A dopo gli anni di Cragnotti e Sensi

Per comprendere la portata di quanto sta accadendo oggi bisogna ricordare cosa rappresentassero Lazio e Roma nel panorama calcistico italiano di allora.

La società di Sergio Cragnotti poteva competere sul mercato con qualsiasi grande club europeo. A Formello arrivavano calciatori che avrebbero trovato spazio praticamente ovunque: da Juan Sebastian Veron a Pavel Nedved, passando per Marcelo Salas, Christian Vieri e tanti altri. Senza dimenticare Alessandro Nesta, cresciuto nel settore giovanile biancoceleste e diventato uno dei difensori più forti al mondo.

Sull’altra sponda del Tevere, la famiglia Sensi costruiva attorno a Francesco Totti una formazione altrettanto ambiziosa, culminata nell’acquisto di Gabriel Batistuta.

Per qualche stagione Juventus, Milan e Inter dovettero fare i conti con due società romane che avevano tutte le intenzioni di contendere loro il dominio del campionato.

La Lazio conquistò lo scudetto del 2000, la Roma quello dell’anno successivo. Due titoli consecutivi che rimangono un caso unico nella storia calcistica della Capitale.

Lazio, il capolavoro di Gattuso nasce da condizioni opposte rispetto al 2000

È proprio nelle differenze con quella Lazio che si trova il motivo per cui l’attuale percorso biancoceleste merita particolare attenzione.

Sven-Göran Eriksson aveva a disposizione una delle rose più prestigiose d’Europa. Vincere era un obiettivo dichiarato, quasi un obbligo considerando gli investimenti effettuati dalla proprietà. Il compito dello svedese era quello di trasformare un insieme di grandi individualità in una squadra capace di conquistare trofei.

Gattuso, al contrario, è arrivato in una società impossibilitata a operare sul mercato estivo e in un ambiente profondamente sfiduciato.

A luglio sarebbe bastato parlare di qualificazione alla prossima Champions League per sollevare parecchi dubbi. Figurarsi ipotizzare una Lazio imbattuta e prima in classifica alla fine di novembre.

Eppure il tecnico calabrese ha raccolto 32 punti nelle prime dodici giornate, superando persino il rendimento iniziale della formazione che avrebbe poi conquistato lo scudetto nel maggio del 2000.

Non significa che questa Lazio sia più forte di quella di Eriksson. Sarebbe un confronto improponibile sotto diversi aspetti. Significa, piuttosto, che Gattuso è riuscito a ridurre attraverso il lavoro quotidiano una distanza tecnica ed economica che alla vigilia del campionato sembrava difficilmente colmabile.

Lazio, dai campioni acquistati ai giocatori valorizzati: così è cambiato il modo di competere

Un quarto di secolo fa, quando alla Lazio mancava qualcosa, la soluzione poteva arrivare direttamente dal mercato. Oggi il margine di intervento della società è decisamente più ristretto e diventa quindi fondamentale migliorare il rendimento del materiale umano a disposizione.

Basta osservare alcuni dei protagonisti dell’attuale stagione.

Reda Belahyane si sta affermando come uno dei riferimenti del centrocampo, Gustav Isaksen ha trovato una continuità che in passato gli era mancata, mentre Romano Floriani Mussolini ha saputo approfittare dell’infortunio di Marusic per conquistarsi un posto da titolare.

Anche giocatori che sembravano destinati a ricoprire ruoli marginali hanno trovato una propria utilità all’interno del progetto tecnico.

È un modello di competitività molto diverso da quello della Lazio di Cragnotti. All’epoca i biancocelesti potevano permettersi di acquistare alcuni dei migliori calciatori in circolazione; oggi devono essere bravi a far emergere qualità che altri non hanno saputo valorizzare fino in fondo.

Da questo punto di vista, il lavoro di Gattuso potrebbe lasciare qualcosa di importante alla società anche oltre i risultati della stagione in corso.

Lazio e Roma, il derby del 13 dicembre può assumere un significato storico

In questo scenario diventa inevitabile pensare anche al prossimo derby della Capitale, in programma il 13 dicembre.

La stracittadina romana ha sempre avuto un peso particolare, indipendentemente dalla posizione occupata dalle due squadre. Negli ultimi anni, tuttavia, raramente Lazio e Roma hanno potuto affrontarsi con la prospettiva di incidere direttamente sulla lotta per il vertice del campionato.

Se entrambe riusciranno a mantenere le attuali posizioni, il prossimo confronto potrebbe assumere un valore che va ben oltre la rivalità cittadina.

Per la Lazio sarebbe anche un’occasione per misurarsi con una concorrente diretta, allenata da un tecnico esperto come Gasperini e costruita attraverso un percorso differente rispetto a quello biancoceleste.

La possibilità che il derby possa diventare uno degli appuntamenti più importanti dell’intera Serie A rappresenta già di per sé una novità rispetto alle abitudini delle ultime stagioni.

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gattuso

Lazio, perché i tifosi hanno il diritto di sognare senza pretendere lo scudetto

Gattuso continua a parlare dei 40 punti e difficilmente cambierà registro prima di averli raggiunti. Mancano ancora otto lunghezze al traguardo indicato dall’allenatore, che conosce bene i rischi legati a un improvviso aumento delle aspettative. I tifosi, però, non sono tenuti ad avere la stessa prudenza del proprio tecnico. Dopo un’estate caratterizzata dall’incertezza e da una profonda distanza tra la piazza e la società, ritrovarsi a consultare la classifica per controllare i risultati delle inseguitrici è un piacere che il popolo laziale si è ampiamente meritato.

Il rischio sarebbe semmai quello di trasformare troppo presto un sogno in una pretesa, finendo per considerare deludente un eventuale piazzamento europeo che, soltanto quattro mesi fa, sarebbe stato accolto con entusiasmo. La Lazio del 2000 partiva per vincere lo scudetto. Quella del 2026 sta scoprendo strada facendo quali possano essere i propri limiti.

Ed è proprio questo a rendere così coinvolgente il campionato dei biancocelesti. Nessuno sa ancora dove possa arrivare la squadra di Gattuso, ma dopo dodici giornate sono soprattutto gli avversari a doversi interrogare sulla sua reale forza. Per una società che durante l’estate sembrava destinata a recitare un ruolo secondario, aver riportato il centro della discussione calcistica nazionale a Roma, e soprattutto sulla sponda biancoceleste del Tevere, è già un risultato di enorme valore.