Ex Lazio, Sarri: «Il mio futuro? Fra 2-3 anni smetto e mi occuperò di…». Le parole dell’ex tecnico capitolino

Maurizio Sarri torna a parlare dopo le dimissioni da allenatore della Lazio. Nessuna menzione, però, al club capitolino nelle parole rilasciate al circolo ARCI di Matassino, dove si trova a sostenere uno dei sei candidato sindaco, e riportate da La Gazzetta dello Sport.

SARRI SUL FUTURO– Il mio futuro? Ora vado a pranzo con i’ mi’babbo”. Fra 2-3 anni smetto e mi occuperò di aiutare il mio territorio e le persone che se lo meritano per quello che hanno fatto negli anni. Sono ancorato a Figline, sono cresciuto in piazza. Poi ho giocato nelle giovanili del Figline e cinque anni in prima squadra. Devo rendere grazie a chi mi ha cresciuto, gli allenatori e tutti coloro che hanno fatto parte della mia carriera. Nei giorni scorsi mi sono fermato a un allenamento degli Under 12 locali e ho visto il calcio vero. Sono tornato a casa con un senso di contentezza».

MILAN– «Se non fosse arrivato per me il no da parte di Berlusconi al Milan, non avrei mai allenato quel grande Napoli ».