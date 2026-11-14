Mendieta esulta per il primato: «Undici partite senza perdere, wow! Alla Lazio auguro solo il meglio». Le parole dell’ex biancoceleste – Lazio News 24

Gaizka Mendieta torna a parlare della sua esperienza in biancoceleste e commenta lo straordinario avvio di stagione della squadra di Gattuso. L’ex centrocampista spagnolo racconta anche la sua nuova vita nel calcio e il lavoro della Federazione spagnola

La Lazio di Gennaro Gattuso continua a ricevere complimenti anche da chi ha indossato la maglia biancoceleste in passato. Tra gli ex calciatori che stanno seguendo con soddisfazione il percorso della squadra c’è Gaizka Mendieta, intervenuto durante l’Hudl Performance Insights di Londra. Lo spagnolo ha commentato con entusiasmo il primo posto in Serie A e la striscia di undici partite senza sconfitte, riservando parole affettuose anche ai tifosi laziali. Nel corso dell’intervento ha poi raccontato come sia cambiata la propria vita dopo il ritiro, tra incarichi dirigenziali, collaborazioni con la UEFA e attività televisive. Spazio anche a una riflessione sulla crescita della Nazionale spagnola e sul ruolo del commissario tecnico Luis de la Fuente.

Lazio, Mendieta applaude Gattuso e ricorda l’affetto dei tifosi biancocelesti

Il primo posto della Lazio non è passato inosservato neppure all’estero. La squadra di Gattuso ha chiuso le prime undici giornate di campionato senza conoscere la sconfitta, raccogliendo 29 punti e facendo registrare il miglior avvio della propria storia.

Numeri che hanno colpito anche Mendieta, legato alla società romana dalla sua esperienza da calciatore.

L’ex centrocampista non si è limitato a commentare i risultati. Ha voluto ricordare soprattutto il rapporto con il pubblico biancoceleste, che continua a rappresentare una parte importante dei suoi ricordi.

LA LAZIO – «Sono molto contento per il primo posto in campionato. Undici partite senza mai perdere, wow. Sono molto grato ai tifosi per come mi hanno accolto e per come mi hanno salutato quando sono andato via. Alla Lazio posso solo augurare il meglio».

Un messaggio breve, ma significativo. Mendieta ha vissuto una parentesi particolare della propria carriera a Roma, in un periodo nel quale il club attraversava una fase di cambiamento.

A distanza di anni, però, il ricordo dell’accoglienza ricevuta è rimasto intatto.

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Lazio, Mendieta racconta la sua nuova vita: dalla UEFA al ruolo di direttore sportivo

Dopo aver concluso la carriera da calciatore, Mendieta non ha abbandonato il mondo del pallone.

L’ex biancoceleste ha intrapreso esperienze differenti, passando dall’analisi tecnica al lavoro dirigenziale. Tra gli incarichi ricoperti figura anche quello di direttore sportivo del Pafos, società cipriota.

Un percorso che gli ha permesso di conoscere il calcio da una prospettiva diversa rispetto a quella vissuta sul terreno di gioco.

NUOVI INCARICHI – «Per la UEFA lavoro anche come osservatore tecnico, mentre seguo e commento la Liga per i canali televisivi inglesi. Ho avuto inoltre l’opportunità di essere direttore sportivo del Pafos, un’esperienza che mi è piaciuta molto. Oggi, però, non è semplice trovare continuità lavorando all’interno di una società. Ho ricoperto quel ruolo e continuo a occuparmene. Nella mia vita, in questo momento, il calcio ha preso più spazio rispetto alla musica».

Le sue parole raccontano quanto sia cambiato il lavoro di chi, una volta terminata l’attività agonistica, decide di restare nel settore.

L’esperienza da calciatore può rappresentare una base importante, ma la gestione di un club richiede competenze differenti e un aggiornamento costante.

Lazio, Mendieta e il calcio dopo il ritiro: «Cerco sempre di imparare»

Per l’ex centrocampista spagnolo, il rapporto con il calcio non si esaurisce negli incarichi professionali.

C’è anche il piacere di incontrare i tifosi, partecipare a iniziative e mantenere un legame con un ambiente che ha segnato gran parte della sua vita.

DOPO IL RITIRO – «Quando ho smesso di giocare avevo tante idee e mi sono divertito a esplorare nuove possibilità. Continuo a parlare di calcio e qualche volta partecipo anche a partite di beneficenza. Mi piace pensare di poter trasmettere ancora qualcosa attraverso la mia esperienza. Incontro i tifosi, intervengo in televisione e partecipo agli eventi. Soprattutto, cerco di non smettere mai di imparare».

Una filosofia che mette al centro la curiosità e la voglia di continuare a confrontarsi con il mondo dello sport.

Per Mendieta, quindi, il ritiro non ha rappresentato una separazione dal calcio, ma l’inizio di una fase differente.

Lazio, Mendieta elogia la Spagna e Luis de la Fuente: il ruolo della formazione

Durante l’evento londinese, Mendieta si è soffermato anche sul percorso della Nazionale spagnola.

L’ex giocatore ha attribuito una parte importante dei recenti successi al lavoro svolto dalla Federazione nella preparazione degli allenatori, indicando Luis de la Fuente come uno degli esempi più significativi.

LA SPAGNA – «Credo sia stato fondamentale il lavoro portato avanti negli anni dalla Federazione nella formazione dei tecnici. Dopo i grandi successi della generazione che ha vinto nel 2008, nel 2010 e nel 2012, sono arrivati risultati meno positivi tra il 2014, il 2016 e il 2018. Adesso la Spagna è tornata a vincere e una parte del merito appartiene anche a un allenatore cresciuto all’interno della Federazione come Luis de la Fuente. Per me era già un mito quando ero bambino: sono nato a Bilbao, tifavo Athletic Club e lui giocava come difensore nella nostra squadra. Ha lavorato molto bene con le selezioni giovanili e oggi è la persona giusta per guidare la Nazionale maggiore. Sa motivare i calciatori e indicare loro una strada precisa».

Un giudizio che nasce anche da un ricordo personale.

Prima ancora di conoscerne il lavoro da allenatore, Mendieta aveva seguito De la Fuente da tifoso dell’Athletic Club, la squadra della sua città.

Il percorso compiuto dall’attuale commissario tecnico rappresenta, secondo l’ex biancoceleste, la dimostrazione di quanto sia importante investire nella formazione e dare continuità a un progetto.

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Lazio, il legame con Mendieta resiste: il primato riaccende i ricordi biancocelesti

Tra i tanti argomenti affrontati a Londra, le parole dedicate alla Lazio hanno un significato particolare per i tifosi.

Mendieta ha indossato la maglia biancoceleste nella stagione 2001/02, arrivando a Roma dopo essersi affermato come uno dei centrocampisti più apprezzati del calcio europeo con il Valencia.

La sua esperienza nella Capitale non ebbe lo sviluppo sperato, ma questo non gli ha impedito di conservare un rapporto affettuoso con l’ambiente laziale.

Oggi, osservando da lontano il lavoro di Gattuso, l’ex centrocampista può apprezzare una squadra che sta andando oltre le aspettative iniziali.

Il primato dopo undici giornate, la continuità dei risultati e la crescita del gruppo hanno riportato entusiasmo attorno alle prestazioni dei biancocelesti.

E tra chi segue con piacere questa Lazio c’è anche Mendieta, che a distanza di tanti anni continua a ricordare soprattutto una cosa: l’affetto ricevuto dai tifosi durante la sua avventura romana.