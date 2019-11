Europa League, Taylor vince il tumore e domani giocherà con lo United

Europa League, il difensore Max Taylor sconfigge il tumore e domani giocherà per la prima volta con lo United

Max Taylor sta vivendo un sogno: sconfiggere il tumore ed esordire con il Manchester United. Come riporta Gazzetta.it, il difensore classe 2000 stava combattendo da un anno contro un tumore al testicolo ma a settembre scorso ha ripreso ad allenarsi con la formazione Under 23 dei Red Devils. Per celebrare la grande vittoria del ragazzo, l’allenatore Ole Gunnar Solskjær ha deciso di convocarlo per farlo esordire nella partita di domani di Europa League contro FC Astana alle 16:50.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER —> QUI