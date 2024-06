Italia, Prandelli: «Croazia? Abbiamo due risultati su tre, ma….» Le parole dell’ex commissario tecnico

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex ct dell’Italia, Cesare Prandelli, ha parlato in vista del match degli azzurri contro la Croazia di domani:

«Vero che abbiamo a disposizione due risultati su tre ma, che tu lo voglia o no, il pensiero corre sempre all’ipotesi peggiore. E quindi devi essere bravo, come Luciano, a trasmettere soltanto sensazioni positive. Gigi Buffon aiuterà il c.t. con il suo carattere e la sua esperienza. Non devi comunicare ai ragazzi nessun ‘ma’.Devi dare la consapevolezza della difficoltà ma anche la sicurezza mentale e quella tecnico- tattica. Una battuta, una pacca sulla spalla nel momento giusto, uno sguardo, un incoraggiamento: tutto è utile. E, naturalmente, la preparazione meticolosa delle situazioni di gioco. Idee chiare, non tantissime, ma senza zone di grigio. I ragazzi devono sapere cosa fare e cosa non fare. Un piano tecnico ben preciso fa calare la tensione che sarà inevitabilmente altissima»