Esonero Gotti, Corvino cita Baroni: «Adesso lotta per lo Scudetto, da noi...»

Esonero Gotti, le parole di Corvino, direttore sportivo del Lecce, che usa Marco Baroni come esempio: «Ora lotta per lo Scudetto, da noi…»

Pantaleo Corvino, ds del Lecce, ha parlato in conferenza stampa dopo l’esonero di Luca Gotti. Di seguito le sue parole, in cui chiama come esempio anche l’attuale tecnico della Lazio, Marco Baroni, due anni fa sulla panchina dei salentini.

PAROLE – «Qui abbiamo difeso allenatori che hanno perso sei partite di fila e oggi lottano per lo scudetto. Per noi è importante vedere un’identità, una squadra».