Eriksson, parla l'ex compagna: «Non ci posso credere che gli resta poco da vivere, al telefono lui....»

Eriksson, l ex compagna del tecnico svedese commenta rammaricata la triste notizia della malattia del mister ex Lazio

Ai microfoni di Storie di Donne al Bivio ha parlato l’ex compagna di Eriksson ovvero Nancy dell’ Olio la quale commenta con molta tristezza la notizia della malattia dell’ex tecnico svedese

PAROLE – È difficile parlargli al telefono, ultimamente non risponde ai messaggi, mi hanno detto che è in clinica a fare delle terapie, è molto triste”. La donna ha ricordato la loro grande storia d’amore: “Facevamo sesso anche tre volte al giorno, c’era grande passione. Sono quelle passioni rare, se così non fosse stato non avrei lasciato mio marito

Non mi ha fatto il regalo più importante – ha detto ancora – lasciare una casa che avevamo insieme tutta a mio nome. Sono dovuta stare tre anni con gli avvocati per avere ciò che mi spettava. Questo mi ha ferita, Ho saputo che avesse così poco da vivere esattamente il giorno prima del comunicato stampa. Io continuo a non pensarlo, perché quando ci siamo sentiti al telefono, a marzo, mi ha detto ‘mi sento bene, non posso pensare che…’. Un anno di vita non ci credo