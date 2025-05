Empoli Lazio, c’è anche Spalletti al Castellani: il CT sta seguendo dal vivo questi tre biancocelesti. Tutti i dettagli

In questo momento è in corso la sfida di Serie A Empoli Lazio dove i capitolini stanno provando a mettere in mostra i muscoli per raggiungere l’obiettivo del quarto posto. Stando a quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nico Schira ad assistere alla sfida ci sarebbe anche una figura speciale.

Sugli spalti è presente infatti nientemeno di Luciano Spalletti il quale si è recato allo stadio per assistere alle prestazioni di Romagnoli, Rovella e di Mattia Zaccagni.

Italy National Team Coach Luciano #Spalletti is today at Castellani Stadium to watch the game between Empoli and Lazio to monitore Luca #Marianucci, Jacopo #Fazzini, Alessio #Romagnoli, Nicolò #Rovella and Mattia #Zaccagni, who could be called for the game vs Norway in June. 🇮🇹

