Empoli, D’Aversa: «Con la Lazio si è giocata una partita alla pari. Ora il margine di errore deve essere zero». Le parole del tecnico

Le parole di D’Aversa in conferenza stampa pre gara contro il Parma.

PAROLE– «Si è giocato una partita alla pari con la Lazio, il gruppo ha qualità. Ma non possiamo permetterci errori banali, perché il tempo è finito. Il margine di errore deve essere zero, dobbiamo mettere in campo anche grande determinazione »