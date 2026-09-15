Elezioni FIGC, Buonfiglio: «Ricordo a tutti che io sono un pubblico ufficiale, ma Giovanni non è arrabbiato con me»

Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, si è espresso durante la conferenza stampa post Giunta in ottica mancato tesseramento di Malagò

Il caso legato al mancato tesseramento di Giovanni Malagò è tornato al centro dell’attenzione dopo l’intervento del presidente del CONI Luciano Buonfiglio. Durante la conferenza stampa successiva alla riunione di Giunta, il numero uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha letto un documento con la ricostruzione cronologica della vicenda, analizzando i vari passaggi che hanno caratterizzato il procedimento. Buonfiglio ha quindi ripercorso date e tappe principali del caso, fornendo un quadro dettagliato della situazione relativa alla posizione dell’ex presidente del CONI. Di seguito le parole riprese da ANSA:

Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Marcolin, quelle di Gila e le novità su Noslin

TESSERAMENTO – «Taucer ha ribadito che il possesso di un valido tesseramento deve essere uno dei requisiti per la candidabilità ed eleggibilità e che la Figc non ha concretamente applicato i principi fondamentali che sono stati pertanto violati».

ACCERTAMENTI – «Sicuramente gli accertamenti non li faccio io, ci affideremo a dei giuristi riconosciuti come tali nel mondo sportivo. La Federcalcio merita rispetto come tutte le altre, non è la fretta che vogliamo, ma la certezza del diritto che perseguiamo e che mi spingerà in questi giorni che mi auguro non siano tanti».

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Lazio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

VICENDA – «In questa vicenda io non personalizzo mai nulla, faccio solo gli interessi dell’ente che rappresento e del mondo dello sport. Ricordo a tutti che il Coni è un ente pubblico e io sono un pubblico ufficiale, ma Giovanni non è arrabbiato con me. E’ evidente poi che tutta questa situazione non faccia bene al calcio e al mondo sportivo, queste situazioni non fanno vivere sereni. Ma serve restare equilibrati, me lo sono imposto».