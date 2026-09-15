Bisignani: «Ma quale complotto, questo è un autogol di Lotito! La battaglia per chiedere una Lazio fortissima la farò sempre»

Luigi Bisignani ha replicato alle accuse che gli sono state rivolte in merito alla vicenda che sta facendo scalpore nelle ultime ore

Dopo le dichiarazioni di Mauro Masi, arriva anche la presa di posizione di Luigi Bisignani nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Roma che riguarda l’ipotesi di aggiotaggio ai danni del presidente della Lazio Claudio Lotito. L’ex giornalista, tra gli indagati nel procedimento, ha affidato le proprie parole ai microfoni del TG1, intervenendo sulla vicenda e chiarendo la propria posizione. Bisignani ha fornito la sua versione dei fatti, mentre l’indagine prosegue con gli approfondimenti da parte degli inquirenti. Vi proponiamo di seguito le sue dichiarazioni:

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«Ma quale complotto, questo è un autogol di Claudio Lotito! Anziché parlare con i tifosi, li denuncia. L’ha già fatto una volta ed è andata male per lui. La battaglia per chiedere una Lazio fortissima, questa la farò sempre!».