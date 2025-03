Donnarumma Italia, il post del portiere dopo la Germania

Donnarumma Italia, il portiere azzurro esterna la sua delusione per il pari con la Germania che estromette gli azzurri dalla Nations League

Missione fallita per l’Italia la quale aveva bisogno di una rimonta per passare il turno, e invece nonostante la rimonta ci sia stata da 3-0 a 3-3 tale risultato di Dortmund contro la Germania, non è bastato per approdare in semifinale.

Lo sa bene Donnarumma il quale sui social si sfoga nel post partita ed esterna la sua rabbia e delusione per il mancato passaggio del turno. Ecco cos ha detto il portiere azzurro

POST – Dispiace per il risultato. Dispiace soprattutto per il gol preso in quel modo. Reazione da grande squadra. Ci vediamo a giugno! Ancora più forti! Forza azzurri….SEMPRE!!