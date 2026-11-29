Il difensore celebra sui social la vittoria contro il Torino dopo una prestazione convincente al fianco di Oliver Provstgaard

Tra i protagonisti della vittoria conquistata dalla Lazio contro il Torino figura anche Danilho Doekhi. Il difensore olandese ha offerto una prestazione convincente allo stadio Olimpico Grande Torino, contribuendo alla solidità del reparto arretrato della formazione allenata da Gennaro Gattuso.

Il centrale biancoceleste si è distinto soprattutto nel confronto con Giovanni Simeone, formando insieme a Oliver Provstgaard una coppia difensiva capace di contenere le iniziative offensive dei granata.

Doekhi celebra la vittoria contro il Torino: il messaggio social

Al termine della partita, il difensore olandese ha voluto condividere tutta la propria soddisfazione per i tre punti conquistati attraverso un messaggio pubblicato sui propri profili social.

IL MESSAGGIO – «Grande lotta, continuiamo a spingere in avanti! Forza Lazio!».

Poche parole attraverso le quali Doekhi ha sottolineato lo spirito combattivo della squadra, esprimendo anche la volontà di dare continuità al momento positivo dei biancocelesti.

L’olandese convince contro Simeone: personalità e solidità difensiva

Uno dei compiti più delicati per il centrale olandese era quello di limitare la pericolosità di Giovanni Simeone, attaccante che vanta una tradizione particolarmente favorevole contro la Lazio.

Doekhi ha risposto positivamente, mettendo a disposizione della squadra le proprie qualità fisiche e la capacità di affrontare i duelli individuali. Una prestazione attraverso la quale il difensore ha offerto ulteriori indicazioni incoraggianti a Gattuso.

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Cresce l’intesa tra Doekhi e Provstgaard: una nuova risorsa per Gattuso

Indicazioni positive sono arrivate anche dall’intesa tra Doekhi e Oliver Provstgaard, quest’ultimo protagonista anche in fase offensiva con la rete che ha sbloccato l’incontro. La prestazione dei due centrali rappresenta un segnale importante per Gattuso, che può contare su ulteriori alternative nella gestione del reparto arretrato in vista dei prossimi appuntamenti di campionato.

Per Doekhi il successo di Torino rappresenta un’occasione per consolidare la propria posizione nelle gerarchie difensive biancocelesti. L’obiettivo sarà dare continuità alle prestazioni e contribuire alla marcia della Lazio, ancora imbattuta e protagonista nella corsa al vertice della Serie A.