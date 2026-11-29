Il capitano trascina i biancocelesti con due assist in due minuti contro il Torino: tutti i numeri della crescita di Mattia Zaccagni

La vittoria della Lazio contro il Torino porta la firma di Mattia Zaccagni. Il capitano biancoceleste è stato uno dei grandi protagonisti del successo per 2-1 conquistato allo stadio Olimpico Grande Torino, confermando la propria centralità nel progetto tecnico di Gennaro Gattuso.

Due assist nel giro di appena due minuti, cinque dribbling riusciti e una percentuale perfetta nei duelli individuali. Una prestazione che racconta l’importanza del numero 10 negli equilibri offensivi della capolista, ma soprattutto la sua crescente capacità di mandare in gol i compagni.

Zaccagni illumina contro il Torino: due assist in due minuti

Sono bastati appena due minuti al capitano biancoceleste per indirizzare la partita. Prima il calcio d’angolo pennellato sulla testa di Oliver Provstgaard, poi il pallone servito a Gustav Isaksen per la rete del raddoppio.

Due giocate attraverso le quali Zaccagni ha messo in evidenza la propria capacità di incidere sia sulle situazioni da fermo sia nello sviluppo della manovra offensiva. La prestazione contro i granata, tuttavia, non si esaurisce nei due passaggi vincenti. Il capitano della Lazio ha fatto registrare numeri impressionanti: 2 assist, 5 dribbling riusciti su 5 tentati, 12 duelli vinti su 12 disputati e 4 passaggi chiave.

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Il capitano sempre più uomo assist: i numeri stagionali del capitano

Dopo tredici giornate di Serie A, Mattia Zaccagni ha collezionato 11 presenze, tutte da titolare, per un totale di 915 minuti disputati. Il suo bottino personale parla di due reti e sette assist, per complessive nove partecipazioni dirette al gol.

Il capitano biancoceleste ha dunque contribuito direttamente a una rete ogni 102 minuti circa, servendo mediamente un assist ogni 131 minuti. Statistiche che evidenziano l’evoluzione del suo contributo offensivo. Oltre alla capacità di cercare la conclusione personale, Zaccagni sta dimostrando una crescente efficacia nel creare occasioni per i propri compagni.

Gattuso si gode un Zaccagni sempre più determinante

La capacità di creare superiorità numerica attraverso il dribbling, vincere i confronti individuali e individuare l’ultimo passaggio rende Zaccagni una risorsa preziosa per Gennaro Gattuso. Il capitano sta interpretando il proprio ruolo con grande efficacia, contribuendo alla produzione offensiva della Lazio anche quando non trova personalmente la via del gol.

In una stagione che vede i biancocelesti protagonisti nella corsa al vertice della Serie A, poter contare su un giocatore capace di garantire una simile continuità potrebbe fare la differenza. La prestazione contro il Torino rappresenta l’ennesima dimostrazione del valore del numero 10, sempre più leader tecnico della squadra.