Hanno Detto
Doekhi festeggia il primato: «Ottima prestazione di squadra, continuiamo a spingere»
Doekhi è stato protagonista nella rimonta contro l’Udinese ed ha festeggiato sui social la vittoria contro l’Udinese: le parole del difensore della Lazio
La Lazio si gode il suo momento magico. La vittoria contro l’Udinese ha regalato ai biancocelesti il terzo successo consecutivo in campionato, dopo quelli ottenuti contro Bologna e Genoa, permettendo alla squadra di Gennaro Gattuso di restare a punteggio pieno in testa alla classifica insieme a Inter e Roma.
Tra i protagonisti della rimonta del Bluenergy Stadium c’è stato anche Danilho Doekhi. Il centrale olandese ha disputato una prestazione solida in fase difensiva, ma ha saputo lasciare il segno anche nella metà campo avversaria.
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Doekhi decisivo a Udine: l’assist perfetto per Gudmundsson
Oltre all’attenzione mostrata nella propria area, Doekhi è stato protagonista dell’azione che ha portato al gol del definitivo 2-1 firmato da Albert Gudmundsson. Il difensore si è reso protagonista di un’ottima sovrapposizione sulla fascia sinistra, riuscendo poi a mettere in mezzo un cross preciso con il piede mancino, nonostante non sia il suo piede naturale.
All’indomani del successo contro l’Udinese, Doekhi ha voluto celebrare il momento positivo della Lazio attraverso il proprio profilo Instagram. Il difensore ha pubblicato un messaggio dedicato al gruppo e alla voglia di continuare su questa strada:
«Ottima prestazione di squadra. Un altro 3 punti in tasca. Continuiamo a spingere».
Lazio, entusiasmo alle stelle dopo tre vittorie consecutive
Il successo di Udine ha consolidato il grande impatto della nuova Lazio targata Gattuso. La squadra biancoceleste ha saputo reagire anche alle difficoltà della gara, ribaltando lo svantaggio iniziale grazie alle reti di Davide Frattesi e Gudmundsson.
Ora il gruppo guarda avanti con fiducia. La sfida contro il Mantova rappresenta il prossimo appuntamento, ma in casa Lazio l’entusiasmo è già cresciuto: tre vittorie nelle prime tre giornate hanno riportato grande entusiasmo nell’ambiente biancoceleste.
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