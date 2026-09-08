Diogo Leite, prime parole da biancoceleste: «Ho rifiutato altre offerte, volevo fortemente venire qui»

Diogo Leite è un nuovo giocatore della Lazio, il portoghese racconta l’arrivo nella Capitale e perché ha scelto la società di Claudio Lotito

Diogo Leite è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Il difensore portoghese ha rilasciato oggi le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club, raccontando tutta la soddisfazione per l’inizio della nuova avventura in biancoceleste. Il classe ’99 ha sottolineato quanto fosse forte il suo desiderio di approdare nella Capitale, soffermandosi anche sulle aspettative legate alla Serie A. Le sue parole:

LE PRIME SENSAZIONI – «Oggi è un giorno speciale per me. Desideravo venire alla Lazio e finalmente questo giorno è arrivato. È un momento davvero speciale. Sono felice di indossare questa maglia. Sono in un grande club, in una grande società con tanta storia. Non vedo l’ora di iniziare e stare insieme ai fantastici tifosi. Ho guardato tante volte le sfide del campionato. Mi aspetto di imparare moltissimo. So che è un torneo molto tattico, essenziale per la crescita dei difensori. Mi aspetto di imparare in campo. È un torneo diverso, con un livello di competitività altissimo tra grandi squadre».

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LA VOGLIA DI VENIRE ALLA LAZIO – «Già da marzo sapevo dell’interesse della società. Il mio agente parlava con la dirigenza, e da quel momento ero molto interessato alla proposta. Ho rifiutato altre offerte di vari club, perché volevo fortemente venire qui. Alla fine il momento è arrivato, sono davvero felice. Naturalmente ho parlato con Doekhi. È stato un punto importante per me nella scelta. È bellissimo poter scendere in campo nella stessa squadra. Lo conosco da tanto tempo, abbiamo già giocato insieme, ritrovarlo è un onore immenso. Ne avevamo già parlato prima del contratto. Dicevamo che un giorno avremmo giocato di nuovo insieme, e quel giorno è arrivato».

OBIETTIVI E CONDIZIONE FISICA – «Voglio crescere ancora, arrivare alla mia miglior condizione e raggiungere il miglior livello possibile. Penso che questo sia il posto perfetto per me, adatto alle mie caratteristiche. È un ambiente ideale per crescere. L’obiettivo personale naturalmente è aiutare la squadra in ogni momento, giocare quante più partite possibile e contribuire al raggiungimento di tutti gli scopi. Spero che alla fine della stagione tutti i traguardi siano stati raggiunti con grande successo e immensa soddisfazione».