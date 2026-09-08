Diogo Leite si presenta: domani la conferenza stampa del nuovo difensore della Lazio

Diogo Leite è un nuovo giocatore della Lazio e risulta giò fissata la presentazione ufficiale del nuovo acquisto tramite una conferenza stampa

La Lazio si prepara a presentare ufficialmente il suo nuovo rinforzo per il reparto difensivo. Mercoledì 9 settembre, alle ore 12:00, andrà infatti in scena la conferenza stampa di Diogo Leite, il centrale portoghese arrivato per completare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso.

Il difensore classe ’99 avrà l’occasione di rilasciare le sue prime dichiarazioni da giocatore biancoceleste, raccontando le sensazioni dopo il trasferimento nella Capitale e gli obiettivi per la sua nuova avventura in Serie A.

L’appuntamento rappresenterà anche il primo vero contatto diretto tra Diogo Leite e i tifosi della Lazio, curiosi di conoscere meglio il nuovo elemento della retroguardia dopo l’annuncio ufficiale del suo tesseramento.

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Il difensore è pronto a raccontare la nuova avventura

Arrivato da svincolato dopo la conclusione dell’esperienza con l’Union Berlino, Diogo Leite ha firmato un contratto biennale con opzione per ulteriori due stagioni sportive.

Il centrale portoghese è stato scelto dalla società biancoceleste per dare maggiore solidità al reparto arretrato dopo la partenza di Alessio Romagnoli. Grazie alla sua duttilità tattica, il classe ’99 può essere impiegato sia come difensore centrale in una linea a quattro sia come braccetto in una difesa a tre.

Diogo Leite, dove seguire la conferenza stampa in diretta

La presentazione di Diogo Leite sarà trasmessa attraverso i canali ufficiali della Lazio. I tifosi potranno seguire l’evento in diretta streaming sul sito ufficiale del club, sull’app ufficiale della società, sul canale YouTube biancoceleste e attraverso Lazio Style Radio.

Anche LazioNews24 seguirà l’evento in diretta, riportando integralmente gli interventi e le dichiarazioni di Diogo Leite per permettere ai tifosi di conoscere ogni dettaglio delle prime parole del portoghese da calciatore della Lazio.