Rovella vede il rientro: Gattuso lo aspetta, obiettivo Monza dopo la sosta

Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, è pronto a tornare a disposizione di Gennaro Gattuso dopo la sosta per le partite delle nazionali

La Lazio si prepara a ritrovare uno dei suoi giocatori più importanti in mezzo al campo. Dopo la pausa dedicata agli impegni delle Nazionali, infatti, Nicolò Rovella dovrebbe tornare a disposizione di Gennaro Gattuso, che attende con grande interesse il rientro del centrocampista italiano.

Il classe 2001 sfrutterà la lunga pausa del campionato per completare il percorso di recupero dopo l’infortunio muscolare accusato nelle scorse settimane. L’obiettivo dello staff medico biancoceleste è quello di riaverlo pienamente disponibile per la sfida contro il Monza, in programma il prossimo 10 ottobre.

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Rovella, il problema al polpaccio e lo stop contro il Genoa

Lo stop di Nicolò Rovella è arrivato durante la sfida contro il Genoa, quando il centrocampista ha accusato un problema muscolare che lo ha costretto a fermarsi.

Gli esami successivi avevano evidenziato una lesione di primo grado al polpaccio, un infortunio che ha imposto prudenza e un programma di recupero personalizzato. La società biancoceleste ha preferito non accelerare i tempi, evitando rischi inutili per permettere al giocatore di tornare nelle migliori condizioni fisiche.

Dopo un periodo lontano dai campi, Rovella è pronto a riavvicinarsi progressivamente al gruppo. La pausa della Serie A rappresenta un’opportunità importante per completare il recupero e ritrovare la condizione necessaria per affrontare la seconda parte del percorso stagionale.

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Gattuso ritrova un elemento chiave del centrocampo

Il ritorno di Nicolò Rovella rappresenta una notizia positiva per Gennaro Gattuso, che potrà nuovamente contare su un giocatore dalle caratteristiche preziose per il suo sistema di gioco.

Il centrocampista ex Juventus e Monza garantisce dinamismo, capacità di recuperare palloni e qualità nella prima costruzione. La sua assenza ha obbligato il tecnico biancoceleste a trovare soluzioni alternative, ma il rientro del classe 2001 permetterà alla Lazio di aumentare le rotazioni e avere maggiore scelta in mediana.

L’obiettivo è quindi chiaro: tornare protagonista contro il Monza del 10 ottobre e lasciarsi definitivamente alle spalle il problema al polpaccio. La fase finale del recupero sarà decisiva, ma le sensazioni in casa biancoceleste sono positive: Rovella è vicino al ritorno.