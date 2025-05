Dino Baggio: «Lotito decise di tagliare lo stipendio a me e Negro. La cosa che mi dispiace di più è questa». Le parole dell’ex giocatore

Le parole di Dino Baggio a La Gazzetta dello Sport, sulla sua esperienza alla Lazio. Cosa ha detto l’ex capitolino.

PAROLE– «Perché Lotito decise di tagliare lo stipendio a me e Negro. Con altri compagni aveva spalmato, con noi no. E ci faceva allenare da soli. Ci prese di mira senza un motivo. Facemmo causa per mobbing. La cosa che più mi dispiace è non aver mai potuto parlare direttamente con Lotito: non l’ho mai visto »