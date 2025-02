Dia gol: ecco il pareggio, gol su una gamba solo per il senegalese – VIDEO

Dia Gol: rete del pareggio per la Lazio contro il Napoli: decide il neoentrato che su un piede solo trova il diagonale

Arriva il meritato pareggio in Lazio Napoli, dopo quello annullato a Zaccagni che aveva segnato in rovesciata, ma in posizione di fuorigioco: tutto regolare invece il gol di Dia.

⚽️ GOAL: Boulaye Dia

Il senegalese, nonostante i problemi fisici, entra dalla panchina e si fa trovare pronto: assist di Zaccagni e diagonale chirurgico nell’angolino dove Meret non può arrivare.