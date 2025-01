Dia a LSC: «Dobbiamo rialzare la testa e dimenticare il derby. Ora arrivano impegni difficili, ecco l'obiettivo» - Lazio News 24

Dia, attaccante della Lazio, ha parlato ai canali del club in vista del match contro il Como e non solo: le sue dichiarazioni

Boulaye Dia, attaccante della Lazio, ha parlato a LSC in vista della prossima sfida al Como.

COME BATTERE IL COMO – «Dobbiamo rialzare la testa, pensando subito a battere il Como per dimenticare la sconfitta nel derby e ripartire. Anzitutto, portare a casa i tre punti. Ci aspettiamo 90′ difficili e intensi, come quelli nel girone di andata, quando abbiamo vinto segnando cinque gol. Non sarà lo stesso tipo di partita ma giochiamo in casa e vogliamo un successo davanti ai nostri tifosi».

OBIETTIVO NEL GIRONE DI RITORNO – «Ora arriveranno impegni più difficili rispetto alle prime 19 gare perché nel girone di ritorno i punti pesano tanto, ci si gioca la stagione. Tutte le partite sono dure, con le vittorie che diventano ancora più importanti rispetto a qualche mese fa».

PRIMO BILANCIO – «Ho trovato un grande gruppo e un bell’ambiente, compresa la città. Sto bene e sono molto felice di essere qui».