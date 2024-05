Di Gennaro: «Sarri avrà fatto errori, ma la campagna acquisti non è stata fatta all’altezza». Le parole dell’ex giocatore

L’ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro ha detto la sua ai microfoni di TMW Radio, anche sui temi in casa Lazio.

PAROLE– «Se vuoi alzare il livello e devi fare la Champions, devi alzare il livello con la campagna acquisti e non lo ha fatto. Milinkovic non è stato sostituito, e poi se di 7-8 giocatori che ti chiede Sarri ne prendi solo uno. Sarri è arrivato secondo, per alzare il livello che campagna acquisti hanno fatto? Sarri avrà fatto errori, di sicuro, ma la campagna acquisti non è stata fatta all’altezza ».