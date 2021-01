Derby, Fonseca l’imbattuto: il tecnico portoghese cerca i primi 3 punti nella stracittadina

Ha tenuto molto a evidenziare il proprio score personale, Paulo Fonseca. Il tecnico della Roma nella conferenza di vigilia del derby di Roma ha risposto con chiarezza a chi gli chiedeva se fosse entusiasta di giocare una stracittadina che nella Capitale non lo ha ancora visto vittorioso. «Contro la Lazio non ho neppure mai perso», ha specificato l’ex allenatore dello Shakhtar Donetsk. Che nei due precedenti contro Simone Inzaghi ha pareggiato per 1-1 nella stagione 2019/2020: all’andata fu dominio biancoceleste, al ritorno i ruoli furono invertiti. Quest’oggi la verità e la possibilità di trovare i primi tre punti per il condottiero giallorosso. Inzaghi, ovviamente, farà di tutto per impedirlo.