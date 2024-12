Delio Rossi: «La Lazio deve blindare la qualificazione. Noslin? Ecco cosa ne penso»

Delio Rossi, ex allenatore biancoceleste, ha parlato così della partita di Europa League di questa sera tra Ajax e Lazio

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Delio Rossi ha parlato così della sfida di Europa League di questa sera tra Ajax e Lazio:

PAROLE – «Si gioca in uno stadio bellissimo. All’Ajax dei campioni gli è rimasto solo l’alone, ci sono giocatori bravi ma se pensi al blasone storico questi sono i cugini. Mi piacciono molto Berghuis e Taylor. Sarà una partita aperta e meno tattica, ho questa sensazione. La Lazio deve blindare la qualificazione il prima possibile per concentrarsi sul campionato, dovesse andare male avrà altre occasioni. Non è una gara da dentro o fuori. Dele-Bashiru? Pensavo trovasse più difficoltà nei due, ma comunque non è il suo ruolo. Per me è più un trequartista o un centrocampista box to box. Contro il Napoli ha usufruito dell’intelligenza tattica di Guendouzi. Non è una sorpresa. Noslin? Baroni è stato intelligente nella gestione tra le due gare di Napoli, se ti specializzi in un ruolo poi ti senti più sicuro».