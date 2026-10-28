Dele-Bashiru dopo il Mapei Stadium: «Che vittoria! 1° in Serie A, continuiamo così!» – FOTO – Lazio News 24

Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista della Lazio, ha commentato su Instagram l’importante vittoria ottenuta al Mapei Stadium contro il Sassuolo. La foto

Notte di grande calcio e di straordinaria euforia per la formazione biancoceleste, capace di firmare una prestazione memorabile sul campo del Mapei Stadium. Nel turno infrasettimanale valido per la nona giornata di Serie A, la squadra capitolina si è imposta con un roboante 2-6 ai danni del Sassuolo, dando una dimostrazione di forza impressionante e confermandosi tra le grandi protagoniste di questo avvio di stagione. Una vittoria travolgente che proietta la Lazio dritta in vetta alla classifica della massima serie, scatenando la gioia incontenibile di tutto l’ambiente e dei giocatori stessi.

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Lazio da favola: la notte magica del Mapei Stadium

Il campo ha premiato la superiorità tattica e la cattività agonistica degli ospiti, scesi in campo con la determinazione feroce di chi vuole dettare legge. La manovra offensiva ha funzionato alla perfezione, sgretolando le certezze dei padroni di casa e regalando ai tifosi una pioggia di reti. Per la formazione di Gattuso si tratta di un successo che vale molto di più dei semplici tre punti: è la conferma di una maturità acquisita e di un progetto tecnico che sta raccogliendo frutti inaspettati quanto meritati, infiammando i sogni di un’intera piazza che ora ha ben d’onde di credere in un campionato da protagonista assoluta.

La gioia esplosiva di Dele-Bashiru

A suggellare una serata da incorniciare ci hanno pensato anche le parole dei protagonisti, affidate come consuetudine ai canali social ufficiali subito dopo il triplice fischio. Tra i più scatenati c’è senza dubbio Dele-Bashiru, autore di una prova di grande sostanza e dinamismo in mezzo al campo. Il centrocampista ha voluto condividere tutta la propria felicità con i sostenitori biancocelesti, celebrando il primato solitario o condiviso in graduatoria con un messaggio entusiasta che non lascia spazio a interpretazioni e fotografa perfettamente il morale del gruppo:

«Che vittoria! 1° in Serie A, continuiamo così!».