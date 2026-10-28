L’Inter mette gli occhi su Floriani! Il talento della Lazio monitorato per il futuro

Idea Floriani per il futuro in casa Inter: i nerazzurri studiano il colpo per la stagione 2027/28! Le novità emerse
Tra le grandi rivelazioni della formazione guidata da Gennaro Gattuso in questo avvio di stagione spicca senza dubbio la consacrazione di Romano Floriani Mussolini. Il giovane esterno, dopo aver accumulato preziosa esperienza attraverso i prestiti con la Juve Stabia e la Cremonese, ha fatto ritorno alla base biancoceleste per prendersi con autorità la corsia di destra.
Con otto presenze collezionate da titolare su nove partite disputate, le sue prestazioni non sono passate inosservate agli addetti ai lavori, attirando su di sé l’interesse concreto dei top club italiani, pronti a monitorare la sua maturazione atletica e tattica sul campo nel corso dei prossimi mesi.
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L’interesse dell’Inter per Romano Floriani Mussolini in vista del futuro di mercato
La crescita esponenziale del laterale difensivo di proprietà della Lazio ha inevitabilmente acceso i radar della dirigenza dell’Inter. Secondo quanto riportato da TMW, i nerazzurri stanno seguendo con grandissima attenzione l’evoluzione del ragazzo, con l’idea di valutare un affondo in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.
Il profilo del giovane talento piace moltissimo per duttilità, corsa e margini di miglioramento, caratteristiche che lo rendono un obiettivo particolarmente appetibile per rinforzare le corsie laterali in ottica futura, pur sapendo che intavolare una trattativa con la società capitolina richiederà sforzi importanti.
Gli scenari di mercato e la posizione della Lazio sul futuro del talento
Nonostante le voci e i sondaggi preliminari provenienti dal club milanese, un trasferimento già nel mese di gennaio appare al momento uno scenario estremamente complesso.
Come evidenziato dalle indiscrezioni rivelate, l’unica eventualità che potrebbe spingere l’Inter ad accelerare i discorsi già a metà stagione sarebbe legata a una cessione di Luis Henrique, ipotesi che tuttavia non trova riscontri concreti in questo momento.
Di conseguenza, ogni discorso sul futuro di Romano Floriani Mussolini è rimandato ai prossimi mesi, quando la Lazio deciderà il da farsi per blindare o valorizzare al massimo il suo gioiello in campo e fuori!