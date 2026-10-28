Ex Lazio, Sarri già a rischio esonero? Il tecnico resta sotto osservazione: spunta il nome di Tudor

Atalanta, Maurizio Sarri non convince dopo le prime otto giornate di Serie A 2026/2027: appena dieci punti e undicesimo posto in classifica. Il retroscena

L’avvio di stagione dell’Atalanta non ha rispettato le aspettative. La formazione allenata da Maurizio Sarri ha conquistato solamente dieci punti nelle prime otto giornate del campionato di Serie A 2026/2027, ritrovandosi all’undicesimo posto in classifica. Un rendimento che ha inevitabilmente acceso le riflessioni sul lavoro dell’allenatore, chiamato a trovare rapidamente una soluzione per invertire la tendenza.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Lazio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Sarri, la società rinnova la fiducia al tecnico nonostante le difficoltà

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluigi Longari, la dirigenza dell’Atalanta avrebbe deciso di confermare la propria fiducia a Maurizio Sarri, almeno per il momento. Una scelta che tiene conto anche delle numerose difficoltà affrontate dall’allenatore durante questa prima parte di stagione. In particolare, i tanti infortuni che hanno interessato la rosa nerazzurra avrebbero condizionato il lavoro quotidiano del tecnico, limitandone le possibilità di scelta.

La società, dunque, avrebbe scelto di valutare il rendimento della squadra considerando anche queste circostanze, senza attribuire esclusivamente all’allenatore le responsabilità di un avvio di campionato poco convincente.

Spunta il retroscena su Tudor: il croato è stato proposto ai bergamaschi

L’indiscrezione più interessante riguarda però Igor Tudor. Negli ultimi giorni il profilo dell’allenatore croato sarebbe stato proposto all’Atalanta. Un nome che inevitabilmente richiama alla memoria quanto accaduto alla Lazio nel marzo 2024, quando proprio Tudor subentrò a Sarri sulla panchina biancoceleste. L’ex tecnico di Lazio e Juventus rappresenterebbe quindi un possibile profilo da valutare nell’eventualità di un cambiamento alla guida della formazione bergamasca.

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gattuso

Le prossime partite potrebbero diventare decisive per il futuro dell’ex tecnico della Lazio

La situazione resta dunque da monitorare. Maurizio Sarri continua a godere della fiducia della dirigenza, ma il rendimento dell’Atalanta dovrà necessariamente migliorare per consentire ai nerazzurri di recuperare terreno in classifica. Il tecnico avrà il compito di ritrovare continuità nei risultati e cercare di valorizzare al massimo le risorse disponibili, anche attraverso il progressivo recupero dei calciatori attualmente indisponibili.

La posizione dell’allenatore non risulterebbe quindi immediatamente a rischio, mentre la proposta di Igor Tudor rappresenta un elemento di mercato da tenere in considerazione. Per il momento, la linea dell’Atalanta sembra chiara: avanti con Sarri, nella speranza che la squadra riesca a cambiare passo nelle prossime giornate.