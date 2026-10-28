Gattuso: «Vorrei vedere l’Olimpico pieno. Lotito? Mi ci confronto, ma sceglie lui» – Lazio News 24

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha commentato la roboante vittoria ottenuta al Mapei Stadium contro il Sassuolo nel turno infrasettimanale di Serie A

Dopo la roboante vittoria per 2-6 ottenuta allo stadio Mapei contro il Sassuolo nel turno infrasettimanale della nona giornata di Serie A, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso si è espresso ai microfoni di Sky Sport analizzando diverse tematiche:

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ANALISI PARTITA E GESTIONE DELLA TENSIONE – «La panchina non mi regala grandi momenti di relax, preferisco analizzare con lucidità ogni singolo dettaglio per capire cosa funzioni e cosa debba essere registrato. All’esterno può sembrare un successo agevole, ma la realtà è ben diversa: siamo stati abili a imbrigliare il Sassuolo, una squadra letale quando accelera in contropiede. Certamente l’inferiorità numerica avversaria ci ha spianato la strada, ma non dobbiamo dimenticare le difficoltà vissute contro il Monza, dove abbiamo seriamente corso rischi. Questo rappresenta un passaggio di crescita fondamentale per noi. I traguardi prefissati restano invariati, abbiamo ancora bisogno di quindici punti per blindare la salvezza e dobbiamo procedere un gradino alla volta. Nessuno di noi, me compreso, è abituato a frequentare le zone altissime della graduatoria. Abbiamo un’unica direzione da seguire: rispetto totale per gli avversari, per la nostra maglia e lavoro quotidiano intenso per limare i difetti, poi tireremo le somme».

SVOLTA E REAZIONE DOPO MANTOVA – «Il vero propulsore dei nostri risultati è l’intensità mostrata costantemente dai ragazzi, che corrono a ritmi altissimi. Già tre mesi fa abbiamo introdotto concetti tattici inediti e il gruppo ha risposto con straordinaria applicazione. La pesante scoppola rimediata contro il Mantova avrebbe potuto stenderci, eppure la squadra ha continuato a credere ciecamente nelle idee che stavamo sviluppando. Molti elementi non avevano mai recitato un ruolo da protagonisti in passato, veder funzionare sul campo il nostro spartito tattico ci ha dato una spinta emotiva enorme. Dobbiamo assolutamente perseverare su questa rotta, che deve trasformarsi nel nostro marchio di fabbrica».

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MAGIA OLIMPICO ED ESEMPIO NOSLIN – «Solo nei minuti finali di totale tranquillità, sul punteggio di 2-6, ho chiuso gli occhi visualizzando le tribune dell’Olimpico gremite in ogni ordine di posto e l’energia straordinaria che quel catino sa sprigionare. Desidero ringraziare di cuore i sostenitori che hanno affrontato la trasferta: prima del fischio d’inizio ho ribadito ai ragazzi che la presenza di diecimila persone di martedì sera è un tributo esclusivo alla loro abnegazione. È stata una notte magica, ci hanno trascinato dal primo all’ultimo minuto. Prendete Noslin: avete notato con quale ferocia va a pressare i portatori palla? Un giocatore con questa generosità costringe i rivali a vivere in un costante stato d’ansia. Spesso compie persino una doppia diagonale difensiva per schermare l’uscita degli esterni avversari, per me un lavoro tattico di importanza capitale. Sta compiendo una mole di chilometri e sacrifici impressionante».

NODO SOCIETA’ E APPELLO ALLA PIAZZA – «Con Lotito mi ci confronto regolarmente, sono un suo dipendente e spetta a lui compiere le valutazioni e le decisioni del caso. È una persona adulta e di grande intelligenza, ma la gestione della situazione societaria e della tifoseria appartiene alla sua sfera decisionale. Personalmente mi auguro con tutto il cuore che i nostri sostenitori tornino a riempire l’Olimpico per sostenerci con calore, è un auspicio che esprimo apertamente. Tuttavia non posso pretendere di manipolare il pensiero dei tifosi o del presidente, si tratta di dinamiche che esulano dal mio ruolo. Spero davvero che la situazione si sblocchi, ma oltre a esprimere la mia opinione al patron non posso spingermi oltre».