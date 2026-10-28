Biglietti Lazio Roma, al via la prima fase della vendita: tutte le informazioni – Lazio News 24

Biglietti Lazio Roma, al via la prima fase della vendita dei ticket per la stracittadina della Capitale in programma domenica 13 dicembre alle 2026

L’attesa per la stracittadina comincia a farsi sentire concretamente nei quartieri generali della Lazio. Con l’avvicinarsi della super sfida dello stadio Olimpico contro la Roma, in programma domenica 13 dicembre 2026 alle ore 12:30, la macchina organizzativa si è ufficialmente mossa per consentire ai sostenitori di assicurarsi un posto sugli spalti. La società capitolina ha diramato le direttive ufficiali per la prima fase di vendita dei tagliandi riservata agli abbonati, stabilendo finestre temporali ben precise e modalità d’accesso digitali o fisiche tramite i canali autorizzati Vivaticket.

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Biglietti Lazio Roma: le date e le modalità della fase di prelazione

La prima fase di vendita è scattata ufficialmente nella giornata di martedì 27 ottobre alle ore 12:00 e resterà attiva fino alle ore 23:59 di giovedì 29 ottobre. L’iniziativa riguarda in prima battuta gli abbonati “Aquilotti” della stagione 2026/27, i quali avranno l’opportunità di confermare la propria presenza acquistando il tagliando al prezzo agevolato di dieci euro sul proprio posto abituale. Contestualmente, la prelazione si estende anche agli abbonati del settore Sud — compresi i Distinti Sud Est, la Curva Maestrelli e gli Aquilotti di queste aree — che potranno scegliere un settore alternativo all’interno dell’impianto.

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L’attenzione dei tifosi è ora rivolta alle prossime fasi di vendita, che porteranno inevitabilmente verso il tutto esaurito in vista della stracittadina. La società raccomanda di prestare la massima attenzione ai varchi di accesso indicati per ogni settore dell’impianto romano, ricordando l’obbligo di presentare un documento d’identità valido sia al momento dell’acquisto fisico sia ai varchi di controllo dello stadio. Una macchina organizzativa complessa, studiata nei minimi dettagli per garantire la massima sicurezza e una gestione fluida del pubblico in uno degli appuntamenti più attesi dell’intera stagione calcistica.