Serie A, De Siervo: «Partite in chiaro? Cerchiamo la modalità»

Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, ha aggiornato la situazione sulle partite in chiaro

Molto probabilmente verrà dato a tutti la possibilità di assistere alle partite di Serie A. Lega e Sky stanno cercando di stringere un accordo.

Luigi De Siervo ha aggiornato la situazione durante la conferenza stampa di presentazione della finale di Coppa Italia: «Partite in chiaro? In via di risoluzione, stiamo cercando tutti di trovare una modalità. Mi sembra di capire che questa intenzione era nell’aria già qualche giorno fa, le strutture tecniche si sono messe tutte insieme. Laddove sarà possibile si parlerà di due partite in chiaro, una dovrebbe essere Atalanta-Sassuolo e l’altra di DAZN potrebbe essere Hellas-Cagliari. La prima dovrebbe essere visibile su TV8, la seconda sul canale Youtube del broadcaster ufficiale. Questo presuppone che non ci sia pubblicità: né prima, né durante. Siamo all’interno della Legge Melandri, esiste in questo momento un intesa generale nella quale stiamo cercando di risolvere questi problemi tecnici».