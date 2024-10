De Grandis: «Gila? Ecco perché ha sbagliato contro la Juve. Baroni di più non poteva fare»

Le parole del giornalista, Stefano De Grandis, sulla partita tra Lazio e Juve andata in scena allo Stadium

Le parole di De Grandis ai microfoni di Sky Sport sulla partita tra Juve e Lazio.

PAROLE– Gila sbaglia perchè è stanco, perchè quando giochi per almeno 60 minuti in 10 uomini i tuoi si stancano. Aveva chiesto il cambio così come Castellanos, Baroni di più non poteva fare. La Lazio ha fatto bene, in dieci ha sofferto meno la Lazio di quanto ha fatto il Milan contro l’Udinese.