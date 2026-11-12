Dalmat: «Scudetto? Spero lo vinca l’Inter! Attenzione alle due della Capitale: Lazio e Roma»

Stéphane Dalmat, ex giocatore dell’Inter, si è espresso in merito allo Scudetto! Ammette di temere sia la Lazio che la Roma: le parole

La corsa allo Scudetto si preannuncia particolarmente combattuta e, tra le squadre indicate come possibili protagoniste, ci sono anche Lazio e Roma. A sottolinearlo è stato Stéphane Dalmat, ex centrocampista dell’Inter, intervenuto ai microfoni di TMW in occasione della sfida tra Italia e Francia. L’ex nerazzurro ha analizzato gli equilibri del campionato italiano, senza nascondere la propria preferenza per la squadra di Cristian Chivu.

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Scudetto, Dalmat teme le due squadre di Roma

Secondo Dalmat, la principale insidia per l’Inter potrebbe arrivare proprio dalla Capitale. «Per la corsa allo scudetto guardo con particolare attenzione a Lazio e Roma, perché entrambe hanno dimostrato di avere le qualità necessarie per competere fino alla fine. Sono due squadre che possono rappresentare un ostacolo importante per l’Inter».

Scudetto, attenzione anche al Milan

Nel ragionamento dell’ex centrocampista francese trova spazio anche il Milan, seppur con qualche riserva: «Non bisogna dimenticare nemmeno il Milan, anche se personalmente sono meno convinto delle possibilità dei rossoneri».

Scudetto, la preferenza di Dalmat

Nonostante le possibili rivali, Dalmat non nasconde il proprio auspicio per il finale di stagione: «Io continuo naturalmente a tifare per l’Inter, deve vincere».