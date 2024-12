Cucchi sicuro: «La Lazio è una squadra che va presa come modello calcistico, ecco perchè»

Cucchi, il giornalista analizza la situazione dei club di serie A promuovendo il lavoro svolto fin adesso dai biancocelesti

Intervenuto ai microfoni di Firenze Viola, il giornalista Cucchi e tifoso della Lazio ha espresso il suo parere sui biancocelesti e sui club di serie A citando anche la squadra di Palladino

PAROLE – Se il tifoso diventa consapevole di essere considerato solo un bancomat inizia a perdere interesse: ecco perché calano gli abbonamenti. Qualcuno sta già mollando perché si sente tradito dal calcio. E se questi se ne vanno il business crolla su se stesso. In questo momento in Serie A ci sono però tre società che andrebbero prese come modello: Atalanta, Fiorentina e Lazio. I risultati che stanno ottenendo in campo dimostrano che si possa fare calcio tenendo conto dei bilanci, senza sperperare, programmando e facendo campagne acquisti intelligenti