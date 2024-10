Cucchi elogia la Lazio: «La squadra sta facendo un ottimo lavoro e la dirigenza è stata altrettanto brava...»

Cucchi, il giornalista analizza l’inizio di stagione dei biancocelesti e si sbilancia da tifoso anche su come sta lavorando la dirigenza

Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, Riccardo Cucchi giornalista e tifoso della Lazio giudica l’inizio di stagione dei biancocelesti rilasciando a riguardo queste considerazioni

PAROLE – La Lazio di Baroni? Stanno facendo un gran lavoro, ha subito un profondo rinnovamento dopo aver perso calciatori importanti come Milinkovic-Savic, Luis Alberto ed Immobile. Hanno fatto una campagna acquisti intelligente e non dispendiosa. Si sono messe nelle mani di una persona esperta ed umile come Baroni