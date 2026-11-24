Il giornalista analizza il momento della Lazio di Gattuso: dalla gestione delle aspettative al confronto con la Roma, passando per la trasferta contro il Torino

La Lazio di Gennaro Gattuso continua a raccogliere risultati positivi e a scalare la classifica. A rappresentare un punto di forza della formazione biancoceleste potrebbe essere proprio la capacità di lavorare lontano dai riflettori, senza lasciarsi condizionare dalle aspettative esterne.

Nel corso del consueto appuntamento con Fontana di Trevi, format di Cronache di spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha analizzato il momento della squadra capitolina, soffermandosi anche sulla prossima trasferta contro il Torino.

Pastore sulla Lazio: «Si nutre della diffidenza dei media»

Il giornalista ha evidenziato come lo scetticismo nei confronti della formazione biancoceleste possa rappresentare uno stimolo ulteriore per la squadra di Gattuso, lanciando anche un pronostico sulla prossima giornata di campionato.

SULLA GARA CONTRO IL TORINO – «La Lazio si nutre della diffidenza e del disinteresse dei media. Io rilancio e penso che non vinca a Torino sabato».

Una previsione che si inserisce in un ragionamento più ampio sulla gestione delle aspettative e sulla capacità dei biancocelesti di sorprendere chi non li considera tra le principali protagoniste del campionato.

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Il giornalista elogia Gattuso: il segreto della Lazio è mantenere un profilo basso

Secondo Pastore, uno dei principali meriti dell’allenatore biancoceleste sarebbe quello di aver mantenuto alta la concentrazione del gruppo, evitando che i risultati positivi alimentassero aspettative eccessive.

LA FORZA DELLA LAZIO – «Ma la Lazio deve temere il contrario: noi che diamo per scontato che vinca, non che pensiamo che si fermi. Con questo profilo bassissimo, che Gattuso è bravissimo a mantenere, la Lazio è sulla buona strada».

La capacità di affrontare ogni impegno senza sottovalutare gli avversari potrebbe dunque rappresentare un elemento determinante nel percorso della formazione capitolina, chiamata a confermarsi anche nella prossima trasferta.

Pastore sul confronto tra Lazio e Roma: «È il mindset perfetto»

Nel corso del suo intervento, il giornalista ha sottolineato anche come il rendimento positivo della Roma possa indirettamente favorire la Lazio, spostando l’attenzione mediatica e la pressione verso la formazione giallorossa.

IL CONFRONTO CON LA ROMA – «Aggiungo che per la Lazio è un’ottima cosa avere una Roma così forte. Spingono la pressione verso di loro. ‘Siete voi quelli forti, quelli che fanno 3 gol a partita’. È il mindset perfetto per la Lazio».

Secondo questa lettura, la squadra di Gattuso avrebbe quindi la possibilità di proseguire il proprio percorso con minori pressioni esterne, concentrandosi esclusivamente sul rendimento in campo e sulla continuità dei risultati.