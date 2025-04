Corsa Champions, Sorrentino: «Ci sono ancora sei/sette partite e con tanti scontri diretti. Ecco chi vedo bene...»

Corsa Champions, Sorrentino dice la sua su quali sono le squadre favorite per arrivare ai vertici della classifica: il suo parere

Un portiere che di esperienza in Serie A ne ha accumulata diversa è sicuramente Stefano Sorrentino il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva ai taccuini di Juventusnews24. L’ex estremo difensore bianconero si è espresso in merito alla corsa Champions e ha affermato quali sono le squadre favorite per i primi posti. Le sue parole:

«Ci sono ancora sei/sette partite e con tanti scontri diretti. L’Atalanta, ad esempio, è stata completamente risucchiata all’interno di questa corsa, ci vuole davvero poco per cambiare gli scenari. Chi vedo veramente bene in questo periodo sono la Roma e il Bologna. Occhio come dico sempre però ai cali perché i tanti impegni toglieranno energie».

