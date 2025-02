Corsa Champions, Italiano mette le mani avanti: «Lazio e Juve sono davanti a noi e dietro attenzione a loro...»

Condividi via email

Corsa Champions League, le parole di Vincenzo Italiano: il tecnico del Bologna mette le mani avanti: «Lazio e Juve hanno qualcosa in più»

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha parlato della Corsa Champions. Di seguito le sue parole al Corriere della Sera di Bologna.

PAROLE – «Lazio e Juve per il quarto posto hanno qualcosina in più, dietro le altre a rincorrere e la Roma rientra: all’Olimpico sarà dura per tutti».