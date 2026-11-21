Conferenza stampa Gattuso: l’allenatore della Lazio interviene dopo la partita contro il Lecce

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della 12a giornata del campionato di Serie A 2026-2027 contro il Lecce. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

LA CONFERENZA STAMPA DI GATTUSO

PARTITA – «Mancano otto punti per fare la prima festa. Per il resto lo vedremo quando mancheranno 8-9 partite. Sono stupito dalla mentalità, oggi per i primi 15 minuti non abbiamo fatto bene. Abbiamo sofferto le seconde palle sui rinvii del loro portiere, eravamo piantati su quelle seconde palle mentre nel secondo tempo sono orgoglioso della mentalità e della prestazione, non li abbiamo fatti respirare e siamo stati sempre lì. Ultimamente abbiamo spesso sbagliato il secondo tempo nei primi minuti, invece oggi siamo stati sempre lì».

GRUPPO – «Sono orgoglioso di come questa squadra lavora. Ieri ero tranquillo, oggi abbiamo messi in campo Pedraza, Diogo Leite e Doekhi che non avevano mai giocato insieme La tranquillità me la danno i dati, le loro prestazioni e il loro senso di appartenenza. Forse questo è il merito che voglio prendermi, sono riuscito in poco tempo a rendere questa squadra una famiglia».

SINGOLI – «Isaksen? È un piacere lavorarci, ha risolto i suoi problemi quest’estate perché ha deciso di operarsi per la pubalgia, lo abbiamo perso per un po’ ma ha la terza marcia e anche a livello balistico è migliorato tanto. Ha preso gusto a fare gol e assist. Taylor? Kenneth vede cose che altri non vedono, forse Rui Costa poteva fare una giocata del genere. Dele-Bashiru ha fatto solo dieci minuti e l’ho visto col muso, ma ha ragione perché meriterebbe di più».

SUPERCOPPA – «Per me la Supercoppa è un regalo, io non c’entro nulla e avrò la fortuna di giocarla. Non sarà un impiccio, ti gioca una coppa in una partita, ma manca del tempo. Manca un mese esatto, non possiamo pe possiamo pensare alla coppa. Dopo Frosinone avremo quattro giorni per prepararla, proveremo a giocarcela contro una squadra che detta legge da anni».

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