Conceicao in conferenza: «Lazio? Ho chiesto una cosa alla squadra. Faccio i complimenti a Baroni»

Sergio Conceicao ha presentato il match di domani tra Milan e Lazio nella conferenza stampa che si sta svolgendo in questi istanti

In questi minuti si sta svolgendo la conferenza stampa di Sergio Conceicao in vista della sfida di domani tra Milan e Lazio, con l’allenatore portoghese che ha spiegato cosa vorrebbe vedere in campo dalla sua squadra.

IL COMMENTO – «Ho chiesto a chi va in campo di lavorare bene e di portare in campo ciò che proviamo in allenamento, questo in vista della Lazio. Io penso solo a domenica, alle prossime ore. Dare il massimo ognuno di noi, senza pensare al futuro».

SU BARONI – «Avversario difficile, ambizioso. Marco Baroni sta facendo ottimo lavoro e ha molta esperienza: complimenti a lui. Io ho ricordi bellissimi alla Lazio».