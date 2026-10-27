 Cinquegrano nel pre partita: «Giochiamo ogni partita per vincere, ma loro sono forti. Noi faremo il meglio per ottenere i tre punti» – Lazio News 24
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Cinquegrano nel pre partita: «Giochiamo ogni partita per vincere, ma loro sono forti. Noi faremo il meglio per ottenere i tre punti»

Romeo Talarico
Published 15 minuti fa il 27 Ottobre 2026
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Db Monza 18/09/2026 - campionato di calcio serie A / Monza-Sassuolo / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Simone Cinquegrano-Jay Robinson

Simone Cinquegrano, difensore del Sassuolo, ha parlato nel pre partita del match della 9a giornata contro la Lazio di Gattuso

XXX, XXX del Sassuolo, ha parlato nel pre partita del match valido per la 9a giornata di Serie A 2026-2027 contro la Lazio di Gattuso. Le sue parole rilasciate per DAZN:

MATCH «Noi prepariamo ogni partita per vincere e ogni squadra è a sé, ogni squadra è forte ma ci sono anche loro, cerchiamo di fare il meglio e portare a casa il risultato.».

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