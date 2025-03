Champions League, i risultati delle sfide di ieri sera

Champions League, ieri sera si è conclusa l’andata degli ottavi di finale della competizione ed in campo c’era anche l’Inter di Inzaghi

Archiviato il turno di campionato che ha visto vincere in extremis la Lazio contro il Milan, ieri si è conclusa l’andata degli ottavi di finale di Champions League che ha visto trionfare l’Inter con il Feyenoord. La formazione di Inzaghi si è imposta con un netto 2-0 che consente ai nerazzurri di consolidare la qualificazione ai quarti, mentre per quanto riguarda gli altri risultati la situazione è la seguente. Il Bayern Monaco nel derby tedesco con il Leverkusen, si è imposto con un netto 3-0 casalingo, bene il Liverpool di misura contro il Psg a Parigi per 1-0, stessa cosa anche per il Barcellona ma in Portogallo contro il Benfica