Champions League, in campo Juventus e Bologna: i risultati delle due sfide

Champions League, sono appena terminate le sfide delle due italiane rispettivamente contro Aston Villa e Lille: ecco come è andata

Archiviato il turno di serie A, che ha visto trionfare di netto la Lazio con il Bologna, la Champions League torna in auge dopo la sosta e alle 21 sono scese in campo Juventus e Bologna rispettivamente contro Aston Villa e Lille, con entrambe chiamate a vincere per sperare ancora nella top 8 e nei playoff. Per quanto riguarda i bianconeri, la formazione di Motta non va oltre lo 0-0 contro la squadra di Emery, alla quale viene annullato il gol. Mentre il Bologna ha quasi il piede fuori dalla Champions a causa della sconfitta con il Lille 1-2