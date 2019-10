Celtic, Christie: «Lazio la più forte del girone. Leiva? Lo guardavo in tv…»

Europa League, Ryan Christie ha presentato Celtic-Lazio, nella conferenza stampa della vigilia

Non solo Neil Lennon. A presentare la partita di domani tra Celtic e Lazio, è stato anche Ryan Christie che – in conferenza stampa – ha dichiarato: «Sono contentissimo di tornare in campo dopo la squalifica in campionato. È stato terribile stare fuori, non vedo l’ora di giocare domani e giocare bene. Per noi è una partita importantissima. Se vinciamo possiamo dare una svolta al girone. Domani si capirà il valore del Celtic, perché affronteremo la squadra più forte del girone. Conosco bene Lucas Leiva, sin dal suo periodo al Liverpool. Lo guardavo in tv ed è bello ora affrontarlo. Poi ci sono molte stelle come Immobile e Milinkovic-Savic. Razzismo? Ne abbiamo parlato ed è la UEFA che dovrebbe intervenire. Ma se per dare un segnale dovessi abbandonare il campo, sì, lo farei».