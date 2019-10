Celtic, conferenza stampa Lennon: «Lazio ottima squadra, sarà un match eccitante»

L’allenatore del Celtic, Lennon, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro la Lazio

Domani al Celtik Park Lazio e Celtic si sfideranno nel match di Europa League valido per le qualificazioni agli ottavi. Il mister degli scozzesi Neil Lennon è intervenuto in conferenza stampa.

«Siamo molto entusiasti per il match di domani, speriamo che sia una delle serate magiche del Celtic Park. Non vediamo l’ora che sia domani, sarà una grande serata per i miei giocatori che faranno loro un’altra esperienza europea. Ora siamo al comando del girone ma tutto può succedere tuttavia speriamo di ottenere un risultato positivo domani. La Lazio è un’ottima squadra e ha giocatori di qualità, hanno il capocannoniere della Serie A Immobile. Mi aspetto una partita aperta, sarà un match molto eccitante. Ci piacerebbe vincere il match di domani e qualificarci. Brown è il nostro capitano, domani sarà molto importante per fermare le azioni della Lazio».